Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКС24.10.2021 17:15

115 лет со дня рождения Михаила Гавриловича Нестерова

Сегодня, 24 октября 2021 года, исполняется 115 лет со дня рождения организатора работ, специалиста в области создания бортовых и наземных приборов и комплексов для ракетно-космической техники, Героя Социалистического Труда Михаила Гавриловича Нестерова.

Окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана: инженер-механик (1935 г.). Работал: с 1935 года — инженер, технолог, начальник цеха завода № 205 имени Н.С. Хрущёва, главный инженер на заводе № 703 в Москве. С 1958 года — директор завода «Радиоприбор», заместитель главного конструктора по производству НИИП (ныне — Российские космические системы, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Под его руководством освоена и изготовлена аппаратура многих бортовых и наземных комплексов для кораблей типа «Союз», аппаратов для исследования Луны, Венеры, Марса, спутников связи «Молния», метеорологических спутников «Метеор», геодезических систем «Циклон» и «Сфера», аппаратура наземного автоматизированного комплекса управления; оснащены корабельные радиокомплексы судов космического флота «Владимир Комаров» и др.

Награжден орденами Ленина (1960, 1966, 1971 гг.), «Знак Почета» (1939 г.), Красной Звезды (1945 г.), Трудового Красного Знамени (1976 г.), Октябрьской революции (1981 г.), медалями.

Выдающийся руководитель и специалист в области создания бортовых и наземных приборов и комплексов Михаил Гаврилович Нестеров скончался 4 мая 1982 года. Похоронен в Москве в закрытом колумбарии Ваганьковского кладбища.

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