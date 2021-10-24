Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша24.10.2021 10:10

Центр Келдыша на конференции «Математика, механика и прикладные исследования»

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялась научная конференция «Математика, механика и прикладные исследования», посвященная 110-летию со дня рождения академика Мстислава Всеволодовича Келдыша.

В работе конференции приняли участие ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик РАН В.А. Садовничий, президент Российской академии наук (1991−2013), академик РАН Ю.С. Осипов, генеральный конструктор ПАО «РКК «Энергия» (входит Госкорпорацию «Роскосмос»), член-корреспондент РАН В.А. Соловьев, директор ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, член-корреспондент РАН А.И. Аптекарев, академик РАН, заведующий отделом планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН М.Я. Маров и другие.

Выступая на конференции, генеральный директор ГНЦ «Центр Келдыша» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), доктор технических наук Владимир Кошлаков отметил, что многие работы академика М.В. Келдыша продолжают свое развитие и в наши дни. Сегодня усовершенствуются изделия с воздушно-реактивными двигателями, активно развито направление по жидкостным ракетным двигателям, а также направление по ядерным ракетным двигателям и ядерным энергетическим установкам.

«С именем Мстислава Всеволодовича Келдыша связана целая эпоха в становлении и развитии космонавтики. Научные школы, созданные М.В. Келдышем, позволили в будущем создать научную базу для современной и перспективной ракетно-космической техники. Сегодня наш Центр расширяет и углубляет работу по реализации идей и предположений прославленного академика», — подчеркнул Владимир Кошлаков.

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