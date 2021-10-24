Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills Hi-Tech24.10.2021 20:04

Сборная команда Роскосмоса на Hi-Tech 2021

Осталось несколько часов до церемонии открытия VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам WorldSkills Hi-Tech 2021. Чемпионат пройдёт в очном формате в городе Екатеринбурге. Сборная команда Госкорпорации «Роскосмос» традиционно примет участие в профессиональном соревновании и поборется за звание лучших в основной категории (до 49 лет) по 39 компетенциям и категории «Юниоры» (до 17 лет) по 9 компетенциям.

78 участников основной категории, 23 участника категории «Юниоры» и 70 экспертов-компатриотов. Все они — сборная команды Роскосмоса, которая объединяет лучших представителей ракетно-космическая отрасли и талантливой молодежи. Кроме того, в рамках Hi-Tech 2021 впервые в России пройдет Кубок по рационализации и производительности, в рамках которого будет представлен проектный кейс организации Госкорпорации «Роскосмос» «Ассистент водителя», где участникам предстоит предложить рационализацию системы точного вождения беспилотной сельскохозяйственной техникой.

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WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий по нескольким возрастным категориям, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Основная цель мероприятия — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

Кубок рационализации и производительности — коммуникационная площадка для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками в сфере рационализации, изобретательства и развития инноваций, как механизмов повышения производительности труда.

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