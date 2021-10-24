Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#IAC24.10.2021 12:49

Роскосмос — участник IAC-72

Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором Госкорпорации Дмитрием Рогозиным примет участие в работе 72-го Международного астронавтического конгресса (IAC) в Дубае 25-27 октября 2021 года. Госкорпорация «Роскосмос» впервые представит экспозицию на Международном астронавтическом конгрессе IAC.

Значительная часть экспозиции посвящена пилотируемой космонавтике, в частности, впервые за рубежом будут представлены макеты многоцелевого лабораторного модуля «Наука», орбитального комплекса «Зевс» и транспортно-энергетического модуля.

В ходе Конгресса генеральный директор Роскосмоса примет участие в пленарной сессии глав космических агентств, а также проведет двусторонние переговоры с руководством ведущих зарубежных космических агентств и организаций.

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