Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата25.10.2021 00:05

Михаил Кузьмич Янгель – отец «Сатаны»

Сегодня, 25 октября 2021 года, исполняется 110 лет со дня рождения ученого, главного конструктора, руководителя и организатора работ в области ракетно-космической техники, дважды Героя Социалистического Труда Михаила Кузьмича Янгеля.

В 1937 году Янгель с отличием оканчивает Московский авиационный институт и, получив специальность инженера-механика по самолётостроению, приходит в КБ Н. Н. Поликарпова, начав работу конструктором второй категории. По мере приобретения опыта Михаил Кузьмич выполнял обязанности помощника главного конструктора, ведущего инженера и заместителя директора завода, принимал непосредственное участие в разработке истребителей И-153, И-180, двухмоторного тяжелого истребителя сопровождения дальних бомбардировщиков (ведущий проекта) и других самолётов, а также в их испытательных полетах.

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В годы Великой Отечественной войны М. К. Янгель назначается исполняющим обязанности директора завода, обеспечивающего разработки КБ Н. Н.Поликарпова, и ответственным за эвакуацию завода в Сибирь. На новом месте работы, в эвакуации, Михаил Кузьмич занимает ряд руководящих должностей. С 1946 по 1948 гг. он находился на руководящей работе в аппарате Министерства авиационной промышленности.

В 1948 году М.К. Янгель поступает в Академию авиационной промышленности — отраслевое учебное заведение высшей категории. В марте 1950 г. он оканчивает академию по специальности «Самолетостроение». В 1951 году Михаил Кузьмич становится заместителем главного конструктора ОКБ-1 НИИ-88 С.П. Королёва, а в 1952 году — директором института. В 1953 году М. К. Янгель переводится на должность главного инженера.

В 50-е годы прошлого века началось создание ракетно-ядерного щита Советского Союза и зарождение эры практического освоения космоса, у истоков которого стояла целая плеяда гениальных ученых, выдающихся конструкторов во главе с Сергеем Павловичем Королевым. В тот период на основе исследований в области аэродинамики, баллистики, материаловедения и других областей науки Михаил Янгель стал основоположником нового направления в ракетной технике, основанного на использовании высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления.

В 1954 −1971 г.г. — главный конструктор ОКБ-586 (впоследствии Государственное конструкторское бюро «Южное» имени М. К. Янгеля), г. Днепропетровск.

Михаилом Кузьмичём были заложены основные идеи, связанные с конструкцией боевых ракетных комплексов наземного базирования с шахтными пусковыми установками, увеличенным до нескольких лет сроком нахождения жидкостных ракет в заправленном состоянии, использованием «миномётного» старта, орбитальных и разделяющихся головных частей. Все они значительно повысили боевую готовность войск и используются до сих пор.

Созданные под руководством М.К.Янгеля боевые ракеты стали основой могущества РВСН, способствовали обеспечению паритета в стратегическом противостоянии СССР и США. Михаил Янгель представлял какие перспективы может дать освоение космического пространства. Его кипучая натура и многогранный талант конструктора не позволили замкнуться только на создании боевых ракет.

Плодотворная идея создания космических носителей путем модернизации боевых ракет нашла своё первое воплощение в ракетах-носителях семейства «Космос», которые обеспечили массовое и экономичное выполнение большой программы запусков космических аппаратов вплоть до недавнего времени.

Практически полностью удалось реализовать идею М.К.Янгеля превратить все боевые ракеты в космические носители. Созданные на базе боевых ракет космические носители «Космос», «Циклон-2», «Циклон-3» получили широкое международное признание.

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Его именем названы улицы, площади, школы, посёлок, станция метро в Москве. Во многих городах России ему установлены памятные бюсты, а на зданиях вывешены мемориальные доски. Его имя носят пик на Памире, кратер на Луне, малая планета.

И это лишь малая часть признания заслуг Михаила Кузьмича Янгеля в области ракетостроения. Михаил Кузьмич Янгель был награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, многими медалями.

Доктор технических наук (1960 г.), профессор, Лауреат Ленинской премии (1960 г.), Государственной премии СССР (1967 г.). Награждён Золотой медалью имени С.П.Королёва АН СССР (1970 г.).

Выдающийся ученый, конструктор, руководитель и организатор работ в области ракетно-космической техники Михаил Кузьмич Янгель скончался 25 октября 1971 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

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