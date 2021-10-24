Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#РКЦ Прогресс#Дмитрий Баранов#Космодромы#Гвианский космический центр24.10.2021 22:16

В центре «Прогресс» заявили, что доработка «Союза-СТ» под пуски с ГКЦ не потребуется

Доработка «Союза-СТ» под пилотируемые пуски, если РФ и Франция договорятся об использовании стартового комплекса «Союз» в Гвианском космическом центре (космодром Куру) в этих целях, не потребуется. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Там будут доработки по наземному оборудованию. По ракете, я думаю, что нет», — сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам гендиректора предприятия, установка системы аварийного спасения, которая используется при запусках экипажей в космос, не требует доработки ракеты. «Его [САС] можно взять и привезти, он в цехе лежит, там просто некуда его положить. Проблем я не вижу», — пояснил он.

Как подчеркнул гендиректор предприятия, при пилотируемых пусках с космодрома Куру может возникнуть проблема спасения экипажа. «Там же стартовый комплекс на берегу океана и космонавты в случае аварии (как в 2018 году, когда они приземлились в 350-380 км от места старта) окажутся в Атлантическом океане. Надо как-то сопровождать постоянно какими-то самолетами, судами», — сказал Баранов.

Обычно носители, отметил гендиректор РКЦ, адаптируются под конкретную миссию, так как у каждого запускаемого аппарата своя конфигурация. «Это не очень емко, но это работа, которая каждый раз есть», — добавил он.

Источник: ТАСС21 октября 2021 года, 01:15

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