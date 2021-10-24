Source: Russia Federal Space

#ГРЦ Макеева24.10.2021 05:30

В ГРЦ Макеева стартовал IV Чемпионат «Профессионалы ГРЦ»

В 2021 году конкурс профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills расширил границы: впервые в нем принимают участие не только специалисты Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), но и студенты вузов.

Руководство предприятия поддержало идею совместного проведения студенческой секции на базе Миасского филиала Южно-Уральского государственного университета. В результате к 23 участникам ГРЦ добавились 18 студентов ЮУрГУ и три студента филиала Московского инженерно-физического института.

Открывая Чемпионат, заместитель директора по персоналу-начальник кадровой службы предприятия Ирина Готман отметила, что содержание профессий стремительно меняется и к сегодняшним специалистам предъявляются все новые и новые требования.

«Все мы видим изменения в нашей жизни, профессиональной деятельности, какими темпами развивается цифровая среда. Конечно, базисные знания остаются, но необходимо задуматься о том, что мы должны поменять, чтобы быть успешными, — отмечает Ирина Готман. — Акценты в компетенциях инженера нового формата расставляются по-другому: специалисты должны уметь быстро обучаться, быть готовыми к постоянному повышению квалификации. Компетенции переходят в разряд цифровых, и мы должны оперативно ими овладевать».

Ирина Готман выразила надежду на то, что участники чемпионата, выполняя конкурсные задания, отработают определенные навыки, шагнут в сторону развития компетенций инженера формата-2021.

Участники разделены на четыре группы, которые будут работать параллельно на разных площадках. К выполнению конкурсных заданий они приступят завтра, также конкурсантов ждет деловая программа, в рамках которой они прослушают лекцию на тему «Современные процессы аддитивного производства».

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