Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Гвианский космический центр#ЦЭНКИ#Руслан Мухамеджанов23.10.2021 19:52

С космодрома ГКЦ в 2022 году ожидается три пуска ракет «Союз-СТ»

Три пуска ракет-носителей «Союз-СТ» ожидается в 2022 году с космодрома Куру во Французской Гвиане (Гвианский космический центр). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

«В 2022 году планируется три запуска, первый из которых ожидается 6 января», — отметил Мухамеджанов.

В этом году, добавил он, ожидается один пуск. Ракета-носитель «Союз-СТ» выведет на орбиту космические аппараты европейской навигационной системы Galileo. «Пуск запланирован на 30 ноября 2021 года (по московскому времени 1 декабря)», — сказал Мухамеджанов.

21 октября исполнилось 10 лет с момента первого пуска ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане. В 2011 году российская ракета с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo. С того момента ежегодно с космодрома Куру осуществляется до четырех пусков российских ракет.

Источник: ТАСС21 октября 2021 года

Читать полную версию интервью

MIL OSI