Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид23.10.2021 09:38

Семейство Массалии

Астероидные семейства являются фрагментами столкнувшихся и разрушившихся крупных астероидов. При столкновениях родительские астероиды могут полностью разрушиться, но существуют и такие семейства, в которых родительский астероид остался цел или почти цел.

Если столкнувшийся с астероидом объект был не очень крупным, то он может выбить множество мелких фрагментов из астероида, которые потом и составляют семейство. При этом масса главного астероида составляет более 90% массы семейства. Так было образовано семейство Массалии, названного в честь самого крупного представителя.

Главный астероид семейства открыл в 1852 году итальянский астроном Аннибале де Гаспарис в обсерватории Каподимонте в Неаполе. Он был назван греческим именем французского города Марсель. Это был двадцатый по счёту открытый астероид главного пояса, поэтому его официальное наименование 20 Massalia (Массалия).

Данное семейство состоит из множества мелких фрагментов, которые были выбиты из него в результате столкновения с другим более мелким космическим телом. Массалия имеет около 150 км в поперечнике, сосредоточивая в себе более 99% массы всего семейства. Второй по величине астероид этого семейства (7760) 1990 RW3 не превышает в диаметре 7 км. Всего в семействе Массалии насчитывают более 6000 мелких астероидов.

По оценкам учёных, семейство Массалии образовалось 150-200 миллионов лет назад. Оно разбито на две области, между которыми находится главный астероид семейства. При этом плотность астероидов в этих областях меньше, чем в центральной зоне вокруг Массалии. Семейство относится к группе астероидов спектрального класса S, имеющих преимущественно силикатный состав. В состав этого семейства входят около 0,8 % астероидов главного пояса. Семейство Массалии может быть источником межпланетной пыли в этой области пояса астероидов, возникающей в результате вторичных столкновений мелких астероидов этого семейства.

Источник: Московский планетарий

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