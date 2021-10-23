Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Ангара#Космодромы#Восточный#Луна-27#Линия генерального#Дмитрий Рогозин23.10.2021 05:14

«Луну-27» запустят на ракете-носителе «Ангара» с космодрома Восточный

Российская автоматическая станция «Луна-27» будет запущена с космодрома Восточный на ракете-носителе «Ангара». Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы «Линия генерального».

«Луна-27 — это тяжелый посадочный аппарат с бурильной установкой, он должен быть поднят „Ангарой“. Поэтому 2024 год, 2025 год мы планируем запускать именно эти аппараты», — сказал Рогозин.

Он напомнил, что орбитальный аппарат «Луна-26» будет запущен на ракете «Союз-2». Первоначально планировалось использовать для запуска «Луны-27» ракеты «Союз-2».

Первая в России со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027-2028 годах.

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Источник: ТАСС20 октября 2021 года, 18:37

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