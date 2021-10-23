И. Умаханов: Парламентарии России и Узбекистана вносят весомый вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Состоялось шестое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

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Мероприятие провели сопредседатели Комиссии — первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Садык Сафаев.

Рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития и углубления межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан, в том числе выполнение Плана практических мероприятий («Дорожная карта») на 2021 год. Стороны обсудили также текущую ситуацию в сфере миграции и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования

Садык Сафаев открыл заседание, сделав краткий обзор основных направлений узбекско-российского межпарламентского сотрудничества.

Со словами приветствия выступил Ильяс Умаханов. Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан являются не просто добрососедскими, они носят стратегический характер.

«Для нашей страны Узбекистан – один из ключевых партнеров в Центральной Азии. Последние два года российско-узбекистанское сотрудничество во всех сферах развивается стремительными темпами», — сказал российский сенатор.

Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Ильяс Умаханов

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Фарит Мухаметшин

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

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Он обратил внимание на динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия, поддержку руководством Узбекистана образования на русском языке, сохранение общего культурного и исторического наследия. «В Республике растет интерес к получению высшего образования в России. По количеству студентов, обучающихся в российских вузах, Узбекистан занимает лидирующие позиции. В 2020/21 учебном году выделено 228 квот на обучение граждан Узбекистана». – сказал Ильяс Умаханов. Он выразил надежду, что парламентарии двух стран сделают все от них зависящее, чтобы на законодательном уровне поддержать идею формирования единого гуманитарного пространства, в том числе за счет преподавания русского языка и укрепления его позиций как языка межнационального общения.

Российский сенатор также напомнил, что на прошлом заседании Комиссии обсуждались различные аспекты трудовой миграции. «В результате дебатов был проработан и согласован Меморандум о контроле в сфере трудовой миграции, подписанный председателями парламентов двух стран в апреле текущего года».

Ильяс Умаханов подчеркнул, что участники Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан вносят весомый вклад в развитие двусторонних отношений между двумя странами.

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, член Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ахмат Салпагаров, член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый, член Комитета СФ по обороне и безопасности Белан Хамчиев.

Также участвовали заместитель Министра науки и высшего образования РФ (посредством видеоконференцсвязи) Наталья Бочарова, статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

По итогам заседания подписан протокол. Следующая встреча членов Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоится в России в 2022 году.

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