Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1823.10.2021 17:07

Выполнена общая сборка РКН Союз-2.1а / Прогресс МС-18

В монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершил общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-18. 28 октября 2021 года ей предстоит вывести на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18» с 2,5 тоннами грузов для экипажа 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

В субботу, 23 октября, на первом этапе работ проведена стыковка космической головной части (с «грузовиком» под створками обтекателя) с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1а», затем эту сборку пристыковали к так называемому пакету носителя (первая и вторая ступени). По завершении механической сборки проведены электрические соединения и проверки собранной ракеты.

Ранее Государственная комиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» на стартовый стол космодрома Байконур. Вывоз ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-18 состоится утром в понедельник, 25 октября 2021 года. После доставки на стартовый комплекс ее установят в стартовое устройство, и после сведения колонн обслуживания специалисты Госкорпорации «Роскосмос» проведут работы по графику первого стартового дня.

В связи с празднованием в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос» с Правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события. В частности, изображение росписи под хохлому нанесено на боковых блоках первой и третьей ступеней. На второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию города Нижнего Новгорода.

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