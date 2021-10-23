Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД23.10.2021 13:25

ВЦРД стал участником Х Петербургского международного газового форума

С 5 по 8 октября 2021 года в городе Санкт-Петербурге прошел X юбилейный Петербургский международный газовый форум, в рамках которого Воронежский центр ракетного двигателестроения (ВЦРД, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представил свои возможности по производству комплекса оборудования для обустройства скважин.

На выставке ВЦРД презентовал надземное и подземное нефтегазовое оборудование, а также станции управления собственной разработки и производства. Оборудование предприятия под брендом «Воронежского механического завода» уже более 20 лет поставляется на месторождения России и стран СНГ, и за это время зарекомендовало себя как одно из самых надежных. На мероприятии сотрудники ВЦРД смогли не только встретиться с представителями компаний, заинтересованных в нефтегазовом оборудовании, но познакомиться с последними тенденциями в сфере газовой отрасли.

Петербургский международный газовый форум — ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка. Участники форума — топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

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