Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПЦАП22.10.2021 04:45

80 лет Валерию Давидовичу Фурману

Сегодня, 22 октября 2021 года, исполняется 80 лет специалисту в области создания систем автономных ракетно-космических комплексов, лауреату Государственной премии СССР Валерию Давидовичу Фурману.

Окончил МАИ имени С. Орджоникидзе: специальность «Летательные аппараты» (1965). С 1965 г. работает в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): старший инженер (1973 г.), ведущий инженер (1975 г.), с.н.с. (1979 г.), начальник сектора (1986 г.), лаборатории (1991 г.), отдела (2000 г.).

Внес вклад в разработку и внедрение оперативной подготовки данных на пуск средствами системы управления. Уделяет внимание совершенствованию технологии разработки и отработки программного обеспечения специализированных ЭВМ. Руководит разработками алгоритмов и программ системы управления современных и перспективных ракет различного назначения, средств подготовки данных на пуск, алгоритмов и программ наземной навигации.

Лауреат Государственной премии СССР (1989 г.). Награжден орденом Дружбы (1996 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2001 г.), медалями «За трудовое отличие» (1976 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медалью НПЦ АП «За верность предприятию» (2020). «Инженер года» (2010 г.). Почетный ветеран НПЦ АП. Ветеран космонавтики РФ.

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