Ю. Архаров: Благодаря молодежному парламентаризму повышается гражданская активность подрастающего поколения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в семнадцатом заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области принял участие в работе семнадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

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«Необходимость развития молодежного парламентаризма в настоящее время не вызывает сомнений. Молодежь должна иметь возможность участвовать в реализации молодежной политики, самостоятельно принимать решения», — сказал Юрий Архаров.

Молодежь должна иметь возможность участвовать в реализации молодежной политики, самостоятельно принимать решения

На заседании обсуждались актуальные вопросы молодежного туризма и содействия его развитию. Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Александр Сапронов поделился опытом Палаты, выступив с докладом о деятельности молодежных парламентских структур на современном этапе.

Как отметил Юрий Архаров, деятельность таких структур акцентируется на обсуждении актуальных проблем, формировании переговорных площадок молодежи с властью, реализации социально значимых инициатив и обсуждении принимаемых законодательными органами власти нормативных правовых актов, затрагивающих интересы молодых людей.

«Молодежные парламенты и палаты, предоставляют молодому поколению возможность участвовать в социально-политических процессах как на национальном, так и на региональном и местном уровнях. В результате укрепляется взаимодействие органов государственного и муниципального управления и молодежи, повышается гражданская активность подрастающего поколения», — сказал сенатор.

Юрий Архаров принял участие в работе семнадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ

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Юрий Архаров

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Юрий Архаров принял участие в работе семнадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ

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Юрий Архаров принял участие в работе семнадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ

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Юрий Архаров принял участие в работе семнадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ

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По мнению Юрия Архарова, заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи — знаковое событие для дружественных государств. (Мероприятие состоялось при участии представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана).

«Во‑первых, это школа подготовки молодежи к участию в решении социально-экономических задач государства и возможность вовлечения потенциала развитие страны, а во‑вторых, кадровый резерв для органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления. Уже сейчас, на примере Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, можно сказать, что такой формат работы с молодежью доказал свою эффективность», — добавил сенатор.

«Молодежные парламенты помогают решать проблемы молодого поколения и формировать социально активных молодых людей для гражданского общества», — заключил Юрий Архаров.

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