Э. Исаков принял участие во Всероссийском семинаре «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва»

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно создать доступные электронные услуги для граждан, чтобы они могли быстро и удобно записаться на тренировку, узнать о спортивных событиях в своем городе, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие во Всероссийском семинаре «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва». Мероприятие прошло в г. Сочи.

Цифровизация различных отраслей и сфер деятельности – одно из ключевых направлений развития российской экономики

В своем выступлении сенатор отметил, что цифровизация различных отраслей и сфер деятельности – одно из ключевых направлений развития российской экономики. В контексте физкультуры и спорта, добавил парламентарий, есть необходимость создать доступные электронные услуги для граждан, чтобы они могли быстро и удобно записаться на тренировку, оплатить занятия в фитнес-клубе, узнать о спортивных событиях в своем городе и т. д.

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«Важно развивать такие сервисы, как автоматизированная информационная система «Мой спорт». Эта онлайн-платформа стала хорошим помощником для детско-юношеского и массового спорта. Сервис уже используется в 43 регионах страны», — сказал Эдуард Исаков.

В ходе мероприятия сенатор наградил финалистов Первого Всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта — 2021». По его итогам были определены лучшие тренеры, администраторы спортивных организаций, сотрудники региональных органов управления физкультурой и спортом. Эдуард Исаков пожелал участникам конкурса не останавливаться на достигнутом и продолжать повышать свой профессиональный уровень.

Эдуард Исаков принял участие во Всероссийском семинаре «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва»

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Эдуард Исаков принял участие во Всероссийском семинаре «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва»

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Эдуард Исаков принял участие во Всероссийском семинаре «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва»

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В пленарных дискуссиях, «круглых столах» и рабочих группах семинара приняли участие представители Министерства спорта РФ, автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», общероссийских спортивных федераций, эксперты в сфере цифровизации спорта, ведущие тренеры и руководители физкультурно-спортивных организаций.

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