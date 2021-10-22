Сергей Мочальников в интервью «РИА Новости»: «Запасы угля в России превышают 400 млрд тонн, при современном уровне добычи этого хватит на 350 лет»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 октября. – Рост добычи угля в России в 2021 году относительно 2020 года ожидается на уровне 6%, запасы угля в России превышают 400 млрд тонн, этого хватит приблизительно на 350 лет, рассказал в интервью информационному агентству «РИА Новости» директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников.

«У нас добыча угля растет после ковидного 2020 года, сейчас увеличение составляет порядка 9%. Если сохранятся текущие тенденции, то рост добычи в 2021 году относительно 2020 года ожидается около 6%, а в 2022 году к 2021 году – более 1,5%. Запасы угля в России превышают 400 млрд тонн. Этого нам хватит на очень долгий период», – сообщил Сергей Мочальников.

По его словам, при современном уровне добычи этого уровня запасов хватит приблизительно на 350 лет.

Глава Департамента также отметил, что экспортные поставки угля идут на уровне 2019 года. «Сегодня на экспорт мы поставляем порядка 110 миллионов, а спрос уже превышает 200 миллионов», – подчеркнул он.

«Мы видим повышенный спрос на российский уголь в европейском направлении. Цена на газ подстёгивала не только цену на уголь в Европе, но и его объём потребления. По нашим прогнозам, в 2021 году поставки угля на европейский рынок сохранятся на уровне 2020 года – около 48 млн тонн, при этом наша доля на рынке Европы чуть подрастёт», – добавил директор Департамента.

Отвечая на вопрос о существенных изменениях в отрасли в период энергоперехода, он уделил внимание вопросу качества угля.

«Те угли, которые не будут соответствовать нормам, будут уходить с рынка. Это низкосортные, низкокалорийные и плохообогащаемые угли. Что же касается коксующихся углей, то там ситуация чуть более стабильна, но, тем не менее, энергопереход со временем затронет и их. Создание и производство концентратов и углей PCI для использования в металлургии, производства чугуна и стали – это затратный и трудоёмкий механизм. Здесь мы достаточно уверенно себя чувствуем, потому что у нас высококачественные угли», – заключил Сергей Мочальников.

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18.11.2019

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») добыла за октябрь 2019 года более миллиона тонн угля, а также увеличила объемы вскрыши, переработки и отгрузки по сравнению с предыдущим месяцем и октябрем прошлого года.

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