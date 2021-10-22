Развитие перерабатывающего комплекса «Газпрома» повысит эффективность газового бизнеса компании

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 октября 2021, 20:30

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о работе и развитии действующих производственных объектов по переработке газа, газового конденсата и нефти.

Отмечено, что газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) «Газпрома» на территории России интегрированы в единую технологическую цепочку поставок газа — от добычи углеводородного сырья до подачи потребителям. Извлекаемые из газа компоненты используются для производства высококачественной продукции, востребованной во многих отраслях.

«Газпром» ведет комплексную работу по развитию, техническому перевооружению и реконструкции действующих мощностей. Среди основных целей — наращивание степени извлечения ценных компонентов, объема и ассортимента выпускаемой продукции.

В частности, на Астраханском ГПЗ планируется организовать производство этановой фракции для ее подачи на перспективный газохимический комплекс ООО «Каспийская инновационная компания». На Оренбургском ГПЗ предполагается впервые наладить выпуск веществ, применяемых для активации процессов сероочистки при производстве моторных топлив.

«Газпром» усиливает присутствие в сегменте переработки и реализует масштабные проекты по созданию новых мощных производств. Это позволит оптимизировать структуру выручки компании и обеспечить дополнительный устойчивый денежный поток для дальнейшего роста эффективности газового бизнеса.

На востоке страны полным ходом продолжается строительство Амурского ГПЗ. Одним из основных продуктов завода является гелий. В сентябре 2021 года введена в строй первая из трех установок для выделения, сжижения и затаривания гелия. Синхронно с запуском гелиевой установки в Приморском крае начал работу крупнейший в мире Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров для перевозки жидкого гелия на международный рынок. Первые партии этой ценной продукции уже отправлены покупателям.

На северо-западе страны, в районе п. Усть-Луга, в мае начато сооружение Комплекса по переработке этансодержащего газа. В его состав войдет газоперерабатывающий комплекс — крупнейший в стране. Здесь, в частности, будут выпускаться значительные объемы этана, востребованного для производства полимеров, а также сжиженный природный газ.

Правлению поручено продолжить работу, направленную на развитие производственных объектов переработки газа, газового конденсата и нефти.

Управление информации ПАО «Газпром»

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