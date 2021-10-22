Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ22.10.2021 14:48

Протон-ПМ впервые стал площадкой международного кинофестиваля

На площадке компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялся закрытый показ научно-популярного фильма «Робот, я люблю тебя?», снятого российским режиссёром Юлией Киселёвой в 2021 году. Участниками мероприятия стали сотрудники предприятия, а также представители оргкомитета Международного фестиваля научно-популярного кино FUTURE.DOC. После показа состоялась дискуссия: «протоновцы» рассуждали на тему того, где должна проходить грань в масштабах применения роботов в повседневной жизни.

Первый показ в Перми прошёл на Международном фестивале научно-популярного кино, который состоялся при поддержке Протон-ПМ в апреле этого года и был приурочен к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организаторы решили повторно провести показы программы 2021 года, так как не все желающие смогли попасть на сеансы из-за ковидных ограничений. В этот раз фильмы продемонстрировали в университетах и на предприятиях Перми, именно поэтому показы закрытые. Кинолента «Робот, я люблю тебя?» рассказывает о том, какую роль в жизни человека роботы играют уже сейчас. В своём кино режиссёр Юлия Киселёва исследует, что будет, когда роботы станут неотличимы от человека.

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC проводится в Перми с 2018 года. В его программу входят документальные и научно-популярные фильмы, рассказывающие об идеях и исследованиях, несущих в себе социальную составляющую и яркий авторский стиль. В рамках фестиваля проходят лекции и дискуссии с участием кинематографистов, учёных, исследователей.

Юлия Киселёва — выпускница отделения кинорежиссуры ВГИК, снимает научно-популярные фильмы о человеке и современном мире. Сценарист, режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов и Гильдии неигрового кино и ТВ, финалист премий «ТЭФИ-регион», Headliner и трижды финалист премии «ЛАВР». Номинант премии Европейской Академии научного кино. Работы Юлии Киселёвой принимали участие в 74 российских и зарубежных кинофестивалях, на многих отмечены призами и дипломами.

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