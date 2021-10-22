Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1822.10.2021 16:07

Проведен авторский осмотр и накатка головного обтекателя корабля «Прогресс МС-18»

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» к запуску по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 22 октября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса провели авторский осмотр грузового корабля «Прогресс МС-18» и выполнили комплекс технологических операций по накатке головного обтекателя. После проверки стартовой готовности корабль в составе космической головной части будет допущен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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