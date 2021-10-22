Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный22.10.2021 09:32

«По звездному пути Ю.А. Гагарина» — в Байконуре завершился мотопробег

В Байконуре прошел ежегодный мотопробег, приуроченный к празднованию 60-летия полета первого человека в космос. В пробеге приняли участие мотоциклисты клуба «Байконур», поддержать которых приехали «свободные» байкеры, а также представители других мотоклубов.

Колонна из 17 мотоциклов и 9 автомобилей осуществляла движение по городу и объектам космодрома. Главным событием стало посещение знаменитого «Гагаринского старта». На нулевой отметке стартового комплекса № 1 представитель городского музея провела экскурсию и ответила на все интересующие вопросы участников пробега.

Следующей точкой маршрута стал Музей космодрома, расположенный на площадке № 2. В ходе экскурсионной программы все желающие имели возможность приобщиться к изучению легендарной истории отечественной космонавтики, побывать в кабине макета орбитального корабля «Буран», а также сфотографироваться на фоне уникальных экспонатов — образцов ракетно-космической техники.

В завершение мероприятия председатель мотоклуба «Байконур» Евгений Черешнев передал знамя Всероссийского мотопробега «Космос — наш — 60. Юрий Гагарин» заместителю директора филиала ЦЭНКИ (входит в состав Госкорпорации “Роскосмос«( по безопасности Эдуарду Зацепину. Знамя займет почетное место в музее космодрома Байконур в качестве памятного экспоната.

Проведение ежегодных мотопробегов стало доброй традицией на Байконуре. Закрытие очередного сезона прошло при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», и в таком формате организовано впервые. Принять участие в подобных мероприятиях стремятся мотоциклисты из других регионов России, а также Казахстана.

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