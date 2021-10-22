О присвоении статуса гарантирующего поставщика на территории Московской области

Source: Russia Ministry of Energy

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442:

– приказом Минэнерго России от 22 октября 2021 года № 1130 присвоен статус гарантирующего поставщика АО «Мосэнергосбыт», победителю конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Московской области, с 1 ноября 2021 года.

Ознакомиться с указанным приказом о присвоении статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Законодательство».

22.10.2021

Териберка, 22 октября 2021 г. – В Териберке Мурманской области начала работу зарядная станция для электромобилей Enel X.

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