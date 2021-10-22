Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-18#МКС-6522.10.2021 17:07

Олег Новицкий вновь управляет космическим кораблем и примеряет скафандр «Орлан»

С момента приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), на котором космонавт Роскосмоса Олег Новицкий доставил на Землю участников космического полета — режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, не прошло и недели. Командир экипажа снова за работой. Реабилитационный период не исключает участия космонавта в экспериментах, напрямую связанных с его профессиональной деятельностью.

Уже на следующий день после своего приземления Олег Новицкий, который провел на орбите 191 сутки, демонстрировал навыки ручного управления космическим аппаратом на этапе спуска с использованием специализированного тренажера на базе центрифуги ЦФ-18 Центра подготовки космонавтов. Это один из послеполетных этапов исследования, которое проводится в рамках эксперимента «Созвездие−ЛМ-21/22». На пятый день после возвращения на Землю в рамках того же эксперимента космонавт выполнял задания на тренажере «Выход-2», а на шестой день — в ручном режиме «причаливал» к Международной космической станции на тренажере «Дон-Союз».

В ходе длительных космических полетов под воздействием невесомости происходит изменение характеристик операторской деятельности космонавтов и их способности к выполнению различных работ. Исследователи выясняют, в какой степени сохраняются навыки управления кораблем и системами скафандра, предназначенного для выхода в открытый космос, а также сможет ли космонавт выполнять типовые операции внекорабельной деятельности после долгого пребывания в невесомости.

Эксперимент «Созвездие−ЛМ-21/22» направлен на выполнение перспективных задач по осуществлению космических полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Это масштабная научно-исследовательская работа, которую в ЦПК проводят с 2013 года. Суть исследования в том, чтобы сравнить показатели операторской деятельности космонавтов до того, как они отправляются в полет, и сразу после их возвращения на Землю.

На основании этих исследований будущих космонавтов можно будет готовить к инопланетным экспедициям. Кстати, в ЦПК разрабатывают и новые технические средства, позволяющие расширить направления подготовки к полетам на Луну и другие планеты. В сам эксперимент «Созвездие−ЛМ-21/22» включают новые элементы: управление вертолетом и имитатором транспортного средства для передвижения по поверхности Луны.

За создание комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в интересах обеспечения полетов на Луну и Марс авторскому коллективу ЦПК, в который вошел представитель Института медико-биологических проблем Российской академии наук, присуждена Гагаринская премия.

«Очень приятно, что экспертный совет Премии высоко оценил качество нашей работы. Надеюсь, что в будущем на ее соискание разрешат подавать больше пяти кандидатур от одного авторского коллектива, потому что в исследованиях такого масштаба занято множество специалистов. Мы изучаем предварительные результаты эксперимента „Созвездие“ и, продолжая работу в этом направлении, наращиваем количество исследований и совершенствуем техническую базу», − отметил начальник ЦПК Максим Харламов.

Космонавты участвуют в пред- и послеполетных исследованиях «Созвездия», независимо от длительности своего полета. 12-дневную космическую экспедицию по продолжительности условно можно сравнить с полетом до Луны и обратно, полугодовую — с «дорогой» от Земли до Марса.

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