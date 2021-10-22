Олег Матыцин возглавит российскую делегацию на 8-й сессии Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

С 26 по 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится 8-я сессия Конференции Сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. В мероприятии примет участие российская делегация, которую возглавит Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Заседание пройдёт в гибридном формате, очное участие в мероприятии подтвердили более 30 министров спорта и высших должностных лиц, ответственных за спорт в своих странах. Олег Матыцин выступит на открытии сессии.

На сессии планируется избрание Президиума (председателя, заместителей председателя и докладчика), назначение Группы независимых экспертов, утверждение Практического руководства и Базы Последствий несоблюдения Международной Конвенции по борьбе с допингом в спорте, рассмотрение отчёта ВАДА, подведение итогов работы Фонда по искоренению допинга в спорте 2020-2021 гг., создание рабочей группы по выработке формулы финансирования ВАДА, обнародование результатов оценки национальных докладов о выполнении положений Конвенции (опросник ADLogic).

В ходе рабочей поездки Олег Матыцин передаст спортивные артефакты Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Чемпионата Европы по футболу 2020 года Национальному музею спорта Франции.

Также Министр проведёт встречи с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой, заместителем генерального директора ЮНЕСКО Габриэлой Рамос, Министром молодёжи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, членом МОК Кристи Ковентри, руководителями спортивных ведомств Сенегала, Индии, ЮАР и Саудовской Аравии.

Кроме того, в рамках сессии пройдёт Форум атлетов, в котором по приглашению ЮНЕСКО примет участие четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, посол российской компании «Форвард» Владимир Минеев. Генеральный директор компании «Форвард» Виталий Цыганков также выступит в режиме видеоконференции на Форуме «Роль частных компаний в защите и продвижении нравственных ценностей и целостности спорта».

Конвенция ЮНЕСКО является базовым международным документом в области антидопинговой политики. Она была принята в 2005 году.

Пресс-служба Минспорта России

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