Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный22.10.2021 12:43

На космодроме Восточный собрали «пакет» ракеты-носителя «Союз-2.1б»

На космодроме Восточный специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») в соответствии с графиком выгрузки составных частей ракет-носителей завершили цикл механической сборки «пакета» (первая и вторая ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1б». «Пакет» будет переведен в режим хранения до начала пусковой кампании.

Параллельно в техническом комплексе совместным расчетом представителей предприятий ракетно-космической отрасли начаты работы по вскрытию контейнеров с блоками второй ракеты-носителя «Союз-2.1б», снятию гермоукупорки с блоков и подготовки к переводу в режим хранения.

Специальный железнодорожный состав с блоками двух ракет-носителей «Союз-2.1б» прибыл в ночь с 15 на 16 октября 2021 года на космодром Восточный. Специалисты Космического центра «Восточный» встретили состав, после чего он был транспортирован в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

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