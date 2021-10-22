Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный#Ангара22.10.2021 17:41

На Восточном начался новый этап монтажа пускового стола для РН «Ангара»

На космодроме Восточный под контролем Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») специалисты подрядной организации «Промышленные технологии» приступили к установке составных частей рамы пускового стола для ракеты-носителя «Ангара». Рама состоит из 16 частей: четырёх угловых (по 43 тонны каждая), восьми средних (по 23 тонны) и четырёх пилонов (вес каждого составляет 52 тонны).

Работы по монтажу составных частей пускового стола стартовали в декабре 2020 года с монтажа металлооблицовки газохода. Кроме того, уже смонтирована в проектное положение другая рама, состоящая из двух лонжеронов (вес каждого 93 тонны) и двух балок весом 49 тонн каждая. Завершение монтажа конструкции пускового стола планируется в начале ноября 2021 года.

Сергей Костарев, заместитель генерального директора ЦЭНКИ по созданию космодрома Восточный: «Большой путь уже проделан, но самое сложное ещё впереди. Работы на стартовом комплексе для ракеты-носителя „Ангара“ идут круглосуточно, ответственность при проведении каждой операции — колоссальная».

Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» общей массой более 2 тысяч тонн был доставлен из Северодвинска на космодром Восточный в сентябре 2020 года по Северному морскому пути.

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