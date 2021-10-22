Минэнерго предлагает увеличить штрафуемую отсрочку ввода малых гидроэлектростанций

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 22 октября. – Минэнерго предлагает увеличить отсрочку ввода малых гидроэлектростанций, сооружаемых по программе поддержки «зелёной» энергетики (ДПМ ВИЭ) с сохранением штрафов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разработан в том числе в целях исполнения поручения Президента РФ по итогам выездного заседания Совета Безопасности РФ в Республике Карелия, направленного на решение проблемных вопросов строительства каскада Белопорожских ГЭС, и учитывает повышенную сложность строительства малых гидроэлектростанций.

Расторжение договоров поставки мощности, заключённых в рамках программы поддержки ВИЭ для строительства Белопорожских ГЭС, создаёт риск негативных экологических последствий – наличие недостроенной плотины может привести к затоплению обширных территорий и загрязнению окружающей среды.

Кроме того, для реализации проекта Белопорожских ГЭС использованы инструменты проектного финансирования со стороны Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития и Международного инвестиционного банка, одним из основных акционеров является Российский фонд прямых инвестиций.

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