Механизмы противодействия пропаганде криминального образа жизни и криминальной идеологии обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Башкин провел семинар-совещание.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел семинар-совещание Комитета СФ «О совершенствовании механизмов противодействия пропаганде криминального образа жизни и криминальной идеологии».

Профилактика совершения преступлений и правонарушений – приоритет государственной политики в РФ

Александр Башкин подчеркнул, что профилактика совершения преступлений и правонарушений – приоритет государственной политики в РФ. «Это приоритет и в работе Совета Федерации. На различных мероприятиях в палате неоднократно поднимался вопрос о кибербезопасности, обеспечении правопорядка в интернет-пространстве, профилактике этих преступлений и правонарушений», — сказал сенатор.

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«Мы, как и все цивилизованные страны, понимаем, что интернет-пространство не может быть пространством беззакония и произвола», — подчеркнул Александр Башкин.

Экспертный совет при Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству детально изучил ситуацию с распространением в интернет-пространстве криминальной субкультуры, а также формирование в сети на ее основе криминальных групп и интернет-сообществ. «Активный рост этих процессов не может не вызывать обеспокоенности».

«С появлением и развитием интернет-технологий криминальная идеология перетекла за пределы пенитенциарных учреждений, стала широко распространяться в окружающей жизни, пытаясь навязать нам свои законы и отношения. В интернет-пространстве пропагандируются тюремные своды правил, воровская романтика, иерархия воровских взаимоотношений», — сказал парламентарий.

Сенатор отметил, что при этом активно формируется противоправное мировоззрение, ориентированное на протестное поведение, на подрыв общепризнанных ценностей, государственных институтов власти, ненависть и вражду к представителям правоохранительных органов и судейского сообщества. На этой основе в киберпространстве формируются группы и различные сетевые сообщества. Они хорошо организованы и структурированы, отличаются мобильностью, преимущественно молодым и агрессивным контингентом. «Эти группы по быстрой, молниеносной команде могут оказаться на улице и стать непосредственной угрозой для безопасности граждан, их прав и свобод. Это дает основания считать криминальные интернет-сообщества спящими ячейками, готовыми в любой момент проявить себя организаторами беспорядков, экстремистских действий и терроризма».

Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Юрий Валяев

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Башкин

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Юрий Валяев

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Башкин отметил, что российское законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии, имея схожее с экстремизмом общественно-опасное значение, формально не всегда подпадает под перечень деяний и признаков, перечисленных в законе о противодействии экстремистской деятельности. Сенатор подчеркнул, что действующее законодательство нуждается в совершенствовании и доработке.

Парламентарий привел в качестве примера решение Верховного Суда РФ о признании движения АУЕ экстремистским, в котором указывается, что, несмотря на принимаемые меры, количество использованных АУЕ интернет-ресурсов не сокращается.

«Законодатели задумались о целесообразности обособленного регулировании этих отношений по двум позициям. Первое – законодательное определение понятий «криминальная субкультура» и «криминальное интернет-сообщество», второе – дополнить компетенцию уполномоченного федерального органа включать в реестр нежелательных сведений информацию, направленную на осуществление деятельности по формированию поддержки криминальной субкультуры, включая создание интернет-сообщества», — сказал Александр Башкин.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области представители МВД, Министерства юстиции, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Генеральной прокуратуры, ФСИН, Роскомнадзора.

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