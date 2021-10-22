Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1822.10.2021 19:52

Корабль «Прогресс МС-18» отправлен на общую сборку с ракетой

На космодроме Байконур завершается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» разработки и производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») к запуску по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 22 октября 2021 года, грузовой корабль «Прогресс МС-18» в составе космической головной части был подготовлен к транспортировке на общую сборку с ракетой-носителем. Специалисты Роскосмоса провели кантование корабля в горизонтальное положение, выполнили его погрузку в специальный вагон и отправили в монтажно-испытательный корпус площадки № 31.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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