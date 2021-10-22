Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подписала заключение Совета по развитию цифровой экономики по проекту Кодекса по этическим нормам в сфере искусственного интеллекта.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области подписала заключение Совета по проекту Кодекса по этическим нормам в сфере искусственного интеллекта.

Кодекс – акт рекомендательного характера, содержащий этические нормы в сфере искусственного интеллекта. Он устанавливает общие принципы и стандарты поведения, которыми могут руководствоваться акторы в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности

«Кодекс – акт рекомендательного характера, содержащий этические нормы в сфере искусственного интеллекта. Он устанавливает общие принципы и стандарты поведения, которыми могут руководствоваться акторы в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности, а также механизмы реализации положений Кодекса. Действие Кодекса распространяется исключительно на системы искусственного интеллекта, применяемые в гражданских целях», — отметила сенатор.

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Она пояснила, что под акторами понимаются лица, принимающие участие в регуляторном воздействии на сферу искусственного интеллекта (ИИ), в том числе разработчики нормативно-технических документов, руководств, различных регуляторных положений, требований и стандартов в этой области, а также заказчики, разработчики и пользователи систем ИИ.

Ирина Рукавишникова подчеркнула, что главным приоритетом развития технологий ИИ является защита интересов как людей в целом, так и каждого гражданина, в частности. «При этом ответственность за последствия применения искусственного интеллекта всегда лежит на человеке, а при разработке таких систем акторам необходимо осознавать все возможные риски пропорционально масштабу и значимости применения».

Как отметила парламентарий, согласно одному из важнейших этических стандартов Кодекса гарантируется соблюдение законодательства Российской Федерации в области персональных данных при использовании систем ИИ, при должном обеспечении охраны и защиты персональных данных, обработка которых осуществляется такими системами или акторами в целях разработки и совершенствования этих систем.

Также положения Кодекса указывают на необходимость разработки и внедрения инновационных методов борьбы с несанкционированным доступом третьих лиц к персональными данным и подчеркивают, что в работе ИИ нужно использовать только данные, которые получены законным способом.

Кроме того, в заключении Совета предлагается в дальнейшем обсудить нормативное закрепление возможности человека обжаловать решение ИИ в упрощенном порядке. Также в заключении содержится указание на невозможность использования доказательств, полученных с использованием технологий ИИ, в качестве единственного основания для вынесения судебных решений.

«Национальный кодекс в сфере этики искусственного интеллекта станет первым подобным документом на территории Российской Федерации. Необходимо отметить, что Совет по развитию цифровой экономики при СФ вместе с авторами Кодекса продолжит работу по логическому развитию норм этики ИИ, которые в дальнейшем будут выражены в конкретных законодательных инициативах», — сказала сенатор.

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