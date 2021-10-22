Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-17#Причал#наука#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия22.10.2021 07:22

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» причалил к «Науке»

В соответствии с программой полета Международной космической станции 21 октября 2021 года состоялась расстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17». Проведя больше суток в автономном полете, 22 октября в 07:21:07 по московскому времени он в штатном режиме пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю «Наука».

Все операции по причаливанию и стыковке проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш, Главной оперативной группы управления Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (оба предприятия входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») и российских членов экипажа 66-й длительной экспедиции, космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

«Космический грузовик» в течение 29 часов находился в автономном полете, совершая серию корректирующих маневров. Он удалялся от Международной космической станции на максимальное расстояние до 185 км, ожидая баллистических условий для стыковки к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Это была первая стыковка грузового корабля серии «Прогресс МС» к новому модулю российского сегмента МКС. Открытие переходных люков ожидается сегодня в 09:30 по московскому времени.

Нахождение грузового корабля «Прогресс МС-17» на модуле «Наука» позволит проверить герметичность топливных магистралей модуля, чтобы в будущем его двигатели могли использоваться для управления ориентацией Международной космической станции.

«Космический грузовик» должен окончательно покинуть Международную космическую станцию и сойти с околоземной орбиты перед запуском транспортного корабля-модуля «Прогресс М-УМ». В завершение миссии он отстыкуется от гермоадаптера модуля «Наука» вместе с переходной проставкой, которая в настоящее время обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии «Союз МС» и «Прогресс МС». Таким образом, у модуля «Наука» появится возможность штатной стыковки с прибывающим модулем «Причал».

Транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал», который в настоящее время проходит предстартовые подготовки на космодроме Байконур, планируется отправить к МКС на ракете-носителе «Союз-2.1б» в конце ноября 2021 года. «Причал» будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента станции за счет наличия множества стыковочных узлов.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает 66-я длительная экспедиция в составе космонавтов Роскосмоса Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, астронавта JAXA Акихико Хошидэ и астронавта ESA Тома Песке (командир экспедиции МКС-66).

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