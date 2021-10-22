Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 октября 2021, 20:25

Суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м.

Выполнены все запланированные комплексы планово-профилактических и ремонтных работ.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 годов и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

Отмечено, что компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ «Газпром», как и прежде, выполняет контрактные обязательства.

Одновременно с этим компания ведет традиционную масштабную подготовку объектов добычи, транспортировки и хранения газа к работе в зимнем сезоне, когда потребление газа значительно увеличивается. Выполнены все запланированные 12 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

Так, на объектах добычи полностью завершены ремонты 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа. До конца текущего года, в частности, планируется ввести в эксплуатацию новые дожимные мощности на Бованенковском и Ямбургском месторождениях.

К 1 октября отремонтированы более 416 км линейной части магистральных газопроводов и 13 ниток подводных переходов, 395 газоперекачивающих агрегатов и 91 газораспределительная станция. Проведена внутритрубная диагностика более 27 тыс. км газопроводов.

Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. В настоящее время «Газпром» продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 млрд куб. м).

Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м (с учетом ПХГ в Беларуси и Армении — 887,9 млн куб. м). Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например республиками Карелия или Ингушетия.

Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям «Газпрома» поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

Управление информации ПАО «Газпром»

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