«Газпром» и Eni обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики

Source: Gazprom in Russian
Релиз
22 октября 2021, 15:25
Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главного исполнительного директора Eni S.p.A. Клаудио Дескальци.
Стороны обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики и подчеркнули важную роль природного газа в обеспечении ее стабильной работы.
Было отмечено, что с начала 2021 года «Газпром» увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Алексей Миллер и Клаудио Дескальци также рассмотрели текущие вопросы и направления сотрудничества компаний в газовой сфере.
Справка
В 2020 году «Газпром» поставил в Италию 20,8 млрд куб. м газа.
Eni S.p.A. — глобальный энергетический концерн (штаб-квартира находится в Риме, Италия), представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений.
Между ООО «Газпром экспорт» и Eni действуют три долгосрочных контракта на поставку российского газа.
Управление информации ПАО «Газпром»
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