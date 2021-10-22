«Газпром» и Правительство Монголии обсудили ход разработки технико-экономического обоснования проекта газопровода «Союз Восток»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

22 октября 2021, 20:45

Сегодня в Улан-Баторе (Монголия) состоялось совещание совместной рабочей группы ПАО «Газпром» и Правительства Монголии по реализации меморандума о проекте трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Мероприятие состоялось под руководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова и Вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.

Стороны обсудили ход разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода «Союз Восток» и заслушали предварительные результаты.

Отмечено, что со стороны Правительства Монголии уже принят ряд мер государственной поддержки реализации проекта. В частности, речь идет о квотах для привлечения иностранной рабочей силы компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток», возможности использования нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве. Кроме того, Правительством Монголии принято принципиальное решение о резервировании земельных участков под размещение объектов газопровода.

К настоящему времени монгольскими подрядными организациями четко в запланированные сроки проведены работы по натурному обследованию, инженерно-экологическому картографированию и анализу маршрута трассы газопровода, включая места пересечения с существующими инженерными коммуникациями.

Участники совещания согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке ТЭО.

Справка

5 декабря 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2».

В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций.

Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» (ТЭО) включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО готовит компания специального назначения «Газопровод Союз Восток».

Управление информации ПАО «Газпром»

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