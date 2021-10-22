В Совете Федерации обсудили механизмы стабилизации цен на агропродовольственном рынке страны

Source: Russia – Council of the Federation

Провели мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров и заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике И. Абрамов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике провели парламентские слушания «О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации».

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Открыл парламентские слушания председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в рамках Послания Федеральному Собранию в апреле этого года сформулировал задачу Правительству РФ — обеспечить применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса. «Наши парламентские слушания предусмотрены Планом по реализации Послания главы государства, утвержденным Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга », — отметил сенатор.

По его словам, Правительством РФ разработан и уже реализован ряд срочных мер по стабилизации ценовой ситуации на российском агропродовольственном рынке, включающих, в том числе временный запрет на вывоз из страны гречихи, «плавающие» ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, зерновые культуры, мониторинг цен, соглашения федеральных органов исполнительной власти с хозяйствующими субъектами о предельных розничных ценах на отдельные виды продовольственных товаров. «Все это дало действенный результат и не допустило взрывного роста цен на продовольствие в условиях беспрецедентной волатильности мировых цен. Проблема стабилизации цен на продовольствие еще далека от своего окончательного решения», — считает Алексей Майоров.

«Документом, на основе которого мы строим работу, является Указ Президента от 21 января 2020 года, которым утверждена Доктрина продовольственной безопасности РФ. Этот Указ принят еще до возникших проблем с ценами, и благодаря этому мы чувствуем себя сегодня достаточно уверенно».

Глава Комитета СФ проинформировал, что по поручению Председателя СФ во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства РФ сенаторы осуществляют мониторинг ситуации на продовольственных рынках регионов с учетом доступности продовольствия и деятельности соответствующих региональных штабов. «Представитель нашего Комитета Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края входит в созданный весной 2020 года штаб по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности и является активным участником его работы».

Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Алексей Майоров

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Иван Абрамов

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Алексей Майоров

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Комитетом СФ по экономической политике

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Алексей Майоров

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По словам Алексея Майорова, для реализации упомянутых срочных мер необходимо было решить вопрос законодательного обеспечения, что и было сделано с принятием в декабре 2020 г. Федерального закона, которым введено регулирование цен на социально значимые продовольственные товары. В нем установлено, что Правительство вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Эта мера должна вводиться только при крайней необходимости, подчеркнул сенатор.

Сенатор напомнил, что Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках исполнения задач, обозначенных в Послании главы государства, доложил на заседании Правительства 14 октября 2021 г. о предложениях по стабилизации цен на продукты питания в долгосрочной перспективе. Они касаются стимулирования производства овощей в рамках Госпрограммы АПК по направлению «Овощеводство и картофелеводство» и совершенствования мер государственной поддержки малых форм хозяйствования в данной сфере, поддержки личных подсобных хозяйств, мер по сдерживанию цен на животноводческую продукцию и обеспечению эпизоотического благополучия, стабилизации цен на корма и др. «Сегодня наша задача – вместе с Правительством РФ проанализировать эффективность предложенных мер, выработать дополнительные предложения, особенно в контексте региональной повестки», — подчеркнул Алексей Майоров.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области отметил, что сейчас необходимо с помощью рыночных механизмов сформировать долговременные условия, которые будут не только обеспечивать предсказуемость цен и качественное насыщение потребительского рынка, но станут стимулом для развития отечественных производителей и торговли. «Основная задача государства в условиях рыночной экономики — поддержание устойчивого баланса спроса и предложения. Поэтому у государственных органов исполнительной власти есть определенный набор инструментов регулирования цен», — сказал сенатор.

«Обсуждение Комитетом СФ по экономической политике вопросов совершенствования законодательства в различных секторах реальной экономики показало, что механизм государственной поддержки производителей нуждается в совершенствовании. Необходима разработка методологии оценки эффективности мер господдержки сельского хозяйства, в том числе анализа эффективности льготного кредитования аграрного производства», — подчеркнул сенатор.

«В проекте рекомендаций наших слушаний мы указали на необходимость ускорить разработку «дорожной карты» для развития оптовых продовольственных рынков в субъектах Федерации, а также внедрения комплексной системы по развитию электронного сельского хозяйства и цифровизации. Надо создать единую унифицированную систему управления цифровыми оптово-распределительными центрами со специальным функционалом для всех участников», — отметил парламентарий. Благодаря созданию действенных механизмов поддержки российских сельхозпроизводителей в регионах возможна реализация стратегических федеральных программ поддержки агропромышленного комплекса, добавил он.

Кроме того, сказал сенатор, важно в приоритетном порядке обеспечить наращивание производства импортозависимых товаров, увеличить посевные площади основных сельскохозяйственных культур, стимулировать инвестиционную активность. При этом Иван Абрамов отметил, что сдерживание цен следует осуществлять только с применением рыночных методов.

По итогам слушаний приняты рекомендации, которые с учетом предложений участников будут доработаны и переданы в федеральные и региональные органы власти.

В обсуждении приняли участие сенаторы Российской Федерации Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Андрей Кислов, КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Евгений Савченко, СавченкоЕвгений Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Людмила Талабаева, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Счетной палаты РФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы государственной статистики, субъектов Российской Федерации, профессионального и экспертного сообщества.

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