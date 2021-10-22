Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Космодромы#Восточный22.10.2021 22:26

В районах падения в Амурской области и в Якутии найдены фрагменты ракеты «Союз-2.1б»

На территории районов падения продолжаются работы по поиску фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома Восточный 14 октября 2021 года. Поисковой группой Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на следующий день после пуска в Зейском районе Амурской области найдены все 4 боковых блока первой ступени.

В районе падения на территории Кобяйского улуса Республики Саха обнаружены баки горючего, окислителя и фрагменты двигательной установки второй ступени. Там же проведены работы по спуску к подножию с возвышения 1500 метров баков горючего и окислителя второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой состоялся 1 июля в рамках миссии № 48 по запуску космических аппаратов OneWeb. Работы были выполнены в труднодоступной горной местности. В настоящее время фрагменты баков вывозят в поселок Сангар для последующей погрузки в контейнеры и отправки на космодром Восточный.

На территории Алданского района Якутии продолжается поиск створок головного обтекателя ракеты-носителя, осложненный выпавшим накануне снегом. Во всех районах падения на территории Амурской области и Якутии в мониторинговых точках выполнен отбор экологических проб снега и почвы.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 49 состоялся 14 октября 2021 года. Он стал шестым полностью коммерческим запуском с космодрома Восточный, реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с российского космодрома.

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