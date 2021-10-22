В. Джабаров: VII Межпарламентский форум «Таджикистан-Россия» позволит активизировать сотрудничество регионов двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел с таджикистанскими коллегами видеоконференцию, посвященную подготовке «круглого стола» в рамках Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области провел рабочее совещание с Комитетом Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси мили с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям.

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Мероприятие состоялось в рамках подготовки VII Межпарламентского форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества». Форум планируется провести 11–12 ноября в Душанбе.

Нынешнее заседание было посвящено подготовке и проведению «круглого стола» по тематике двустороннего межпарламентского взаимодействия.

Стороны обсудили вопросы содержательного наполнения мероприятия, состав его участников, перечень затрагиваемых тем.

VII Межпарламентский форум – важная площадка для координации дальнейшей работы

В частности, как ожидается, в ходе «круглого стола» на тему «Состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества Таджикистана и России», речь пойдет о состоянии и перспективах двусторонних региональных связях о координации совместных действий парламентариев России и Таджикистана на международных площадках. Также будет затронута ситуация в регионе Центральной Азии.

Как отметил Владимир Джабаров, VII Межпарламентский форум – важная площадка для координации дальнейшей работы.

Российский законодатель выразил уверенность, что это двустороннее мероприятие будет способствовать дальнейшему продвижению сотрудничества регионов двух стран.

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