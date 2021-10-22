Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1822.10.2021 15:52

Вывоз РН «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-18» состоится 25 октября

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов о готовности к вывозу на стартовый комплекс «Восток» и проведению работ по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18».

По результатам докладов члены Госкомиссии приняли решение о вывозе ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-18 из монтажно-испытательного корпуса и установке в стартовую систему 25 октября 2021 года. Завтра, 23 октября, в соответствии с предпусковым планом состоится её общая сборка.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября с космодрома Байконур. На его борту около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также укладки для проведения космических экспериментов «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор».

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