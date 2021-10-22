Встреча с Премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом

Source: President of Russia – Kremlin

Начало российско-израильских переговоров

В.Путин: Уважаемый господин Премьер-министр!

Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли приглашение и приехали в Россию. Я ещё раз поздравляю Вас с тем, что Вы возглавили правительство Израиля. Можно сказать, что Ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений.

За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения, и для этого есть все основания. Во-первых, Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли, по сути, у истоков создания Государства Израиль. Во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община, много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны – к этим людям мы относимся с особой теплотой.

Надо сказать, что и торгово-экономические связи – они по объёмам пока являются скромными, но всё-таки развиваются успешно. За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 50 процентов, несмотря на все пандемийные ограничения. Это очень важная составляющая. Есть интересные направления, мы ещё с прежним составом правительства [Израиля] говорили об этом, это высокотехнологичные отрасли экономики.

Конечно, мне будет очень интересно и полезно обменяться с Вами информацией по ситуации в регионе. Как Вы знаете, мы предпринимаем усилия, для того чтобы восстановить, укрепить сирийскую государственность. Здесь есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом.

В общем, у нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить. Я очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, – а они неизбежны для каждого государства, – всё-так в части российско-израильских отношений Ваше правительство будет проводить политику преемственности. С прежним правительством у нас сложились достаточно деловые, доверительные отношения.

В любом случае мы рады видеть в России главу правительства Израиля. Добро пожаловать.

Продолжение следует.

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