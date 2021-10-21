Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопросы формирования стратегии развития рыбоперерабатывающей отрасли в стране и мерах ее государственной поддержки.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание на тему «О формировании стратегии развития рыбоперерабатывающей отрасли в Российской Федерации и мерах ее государственной поддержки».

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По его словам, сегодня уделяется большое внимание государственному регулированию рыбопромысловой отрасли. Более пятнадцати лет действует Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», в котором, к сожалению, не нашлось места для рыбопереработки. А между тем, отметил законодатель, российский потребитель сегодня видит на полках магазинов рыбную продукцию, которая не отличается высоким качеством и большим разнообразием.

По данным Росрыболовства, в 2020 году общий объем произведенной рыбной продукции, включая консервы, составил 4,3 млн тонн (вылов — 5,1 млн тонн). Годовое потребление рыбы и рыбной продукции населением России (142 млн. человек) с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по среднедушевому потреблению — 23 кг, должно составить 3,3 млн тонн. С экспорта, который составил 2,2 млн тонн, необходимо наращивание производства готовой рыбной продукции как минимум еще на 1,2 млн тонн.

«Основная цель рыбопереработки – максимальная эффективность использования каждого килограмма добытых рыбных ресурсов, получение высококачественного, конкурентного рыбного продукта глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, реализующейся по оптимальной цене», _ подчеркнул Сергей Митин. «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает поэтапное увеличение процента глубокой переработки водных биоресурсов до 65 проц., при этом само понятие «глубокой переработки» в отраслевом законодательстве отсутствует».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Людмила Талабаева

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Константин Долгов

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Сергей Рябухин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике политике и природопользованию

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Сенатор отметил, что сегодня реализуется первый этап распределения и освоения инвестиционных квот как мера государственной поддержки развития отечественной рыбохозяйственной отрасли. В целях реализации существующих законов с 2019 г. по настоящее время заключено 24 инвестиционных контракта на строительство береговых рыбоперерабатывающих предприятий. В настоящее время построено 20 заводов: 8 — на территории Мурманской области, 1 – на территории Архангельской области, 2 – в Карелии, 13 – на Дальнем Востоке.

Сенатор уточнил, что в Постановлении Правительства РФ «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели» установлены основные требования к инвестиционным проектам по строительству рыбоперерабатывающих заводов. В частности, установлен перечень необходимой выпускаемой продукции: замороженная и обезглавленная продукция, рыбный фарш и филе. «Такая продукция никак не может претендовать на название «продукция глубокой переработки. «Поэтому при проработке вопроса о целевом использовании инвестиционных квот второго этапа, целесообразно предусмотреть обязанность производить более широкий перечень рыбной продукции глубокой переработки, в том числе указанной в Стратегии (рыбная мука, фарш, филе, консервы)», — считает Сергей Митин.

Как отметил парламентарий, идея разработки отдельного федерального закона о государственном регулировании развития пищевой, в том числе рыбоперерабатывающей промышленности уже давно обсуждается на различных площадках. «Впервые мы заговорили об этом на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий – 2021 в Санкт-Петербурге и 23-ей Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021». И сегодня мне хотелось бы представить вам концепцию проекта федерального закона «Об основах государственного регулирования развития производства пищевой рыбной продукции».

Как пояснил сенатор, разрабатываемый проект федерального закона не пересекается с областью регулирования Технического регламента 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который устанавливает требования к процессам производства, транспортировки, хранения, маркировки, упаковки, реализации пищевой рыбной продукции. Действие проекта федерального закона не распространяется на область производства непищевой рыбной продукции и пищевой рыбной продукции, произведенной для личных нужд, уточнил он.

По словам парламентария, проект федерального закона содержит основные определения, в том числе понятия «рыбная продукция», «переработка водных биоресурсов», «первичная и глубокая переработка водных биоресурсов», устанавливает основные меры государственного регулирования производства пищевой рыбной продукции и другие положения.

Предполагается, сказал Сергей Митин, что для ограниченного круга лиц, производящих подобную продукцию, от имени контролирующих органов Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Федеральной таможенной службы, оценку соответствия пищевой рыбной продукции будет осуществлять уполномоченное лицо в порядке, предусмотренном Министерством сельского хозяйства РФ. При этом наименование указанной продукции должно быть приведено в соответствие с объектами учета в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности по видам продукции.

Участники заседания обсудили целесообразность такого проекта отдельного федерального закона, а так же высказали предложения и замечания по существу рассматриваемого вопроса.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, профессионального и экспертного сообщества.

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