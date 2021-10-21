Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НИИ СК#Космодромы#Восточный#нафтил21.10.2021 10:46

Стартовый комплекс «Союз» на Восточном переводят на нафтил

На космодроме Восточный в Амурской области начался переход стартового комплекса «Союз» на новый тип топлива. Специалисты Космического центра «Восточный» и Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиалы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящего в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к переводу оборудования систем заправки с керосина на нафтил.

На сегодняшний день керосин уже слит из хранилищ и готовится к отправке на предприятия, которые его поставляли. После того как все ёмкости будут опустошены, специалисты приступят к их вентиляции и продувке азотом и воздухом. При достижении оптимального соотношения кислорода в воздухе внутри ёмкостей будет осуществлена их зачистка.

В декабре 2020 года уже был выполнен монтаж необходимого технологического оборудования для перехода на новый тип топлива. Следующий этап — это подсоединение с врезкой ранее смонтированного оборудования в заправочную систему. После окончания всех необходимых операций будут проведены сначала автономные, а впоследствии и комплексные испытания. К концу 2021 года планируется достигнуть готовности к комплексным испытаниям.

Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок, он обеспечивает повышенную эффективность, что позволит обеспечить выведение большей полезной нагрузки с помощью ракеты-носителя «Союз-2» на все типы орбит.

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