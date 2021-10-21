Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#История#Луна#НПО Лавочкина22.10.2021 01:30

Спутник Луны — фотограф

55 лет назад, 22 октября 1966 года, с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Молния-М» № 103-44 с советской автоматической межпланетной станцией для изучения Луны и космического пространства «Луна-12». Зонд «Луна-12» по конструкции и составу оборудования аналогичен «Луне-11».

Старт к Луне осуществлялся с промежуточной околоземной орбиты. На трассе перелета 23 октября была проведена коррекция траектории. При подлете к Луне 25 октября была штатно построена лунная вертикаль, и включена двигательная установка на торможение. По окончании торможения станция «Луна-12» вышла на орбиту искусственного спутника Луны со следующими параметрами:

Высота в апоселении — 1742 км (1720 км по расчету);

высота в периселении — 103 км (100 км);

наклонение — 36,6°;

период орбиты — 205,3 минуты (203,78 минуты).

Примерно через 2 часа после торможения были включены фототелевизионные установки, которые проработали 64 минуты. По результатам съемки на Землю было передано 28 снимков с ФТУ-Б и 14 снимков с ФТУ-М нормального качества. Информации со спектрофотометра УС-3 получено не было по причине неисправности прибора.

Одной из задач станции являлось получение и передача на Землю фотоснимков отдельных участков лунной поверхности с высот от 100 до 340 км. Для выполнения данной задачи станция имела комплекс аппаратуры, обеспечивший вывод станции на окололунную орбиту, ориентацию и стабилизацию станции во время фотографирования, фотографирование и передачу снимков на Землю по телевизионному каналу. При этом каждый снимок раскладывался в телевизионном изображении на 1100 строк. Автоматическая станция «Луна-12» проработала на окололунной орбите 86 суток, при этом программа полета станции была выполнена полностью.

Научная аппаратура:

Гамма-спектрометр 3134-03 для исследования интенсивности и спектрального состава гамма—излучения лунной поверхности, характеризующего тип лунных пород;

РМЧ-1 — регистратор метеоритных частиц;

радиометр СЛ-1 для изучения радиационной обстановки вблизи Луны;

РФЛ-Ф — прибор для обнаружения рентгеновского флуоресцентного излучения Луны;

«Кассиопея КЯ-4» — прибор для измерения интенсивности радиоизлучения в длинноволновом диапазоне;

спектрофотометр УС-3 — для определения структуры лунной поверхности, путем измерения коэффициента отражения ультрафиолетовой части спектра.

В состав радиокомплекса РК-Д входили две фототелевизионные установки: ФТУ-Б с высоким разрешением (фокусное расстояние объектива 500 мм) и ФТУ-Б с низким разрешением (фокусное расстояние объектива 110 мм) для «привязки» к местности детальных изображений участков лунной поверхности. Запас пленки (42 кадра) на каждом ФТУ был рассчитан на один сеанс съемки (64 минуты) сразу после торможения. Размер кадра 24 на 24 мм. Размер изображения 1100 на 1100 элементов. Время передачи на Землю одного кадра 17 минут.

На борту «Луны-12» был также установлен экспериментальный редуктор Р-1, предназначенный для проверки работоспособности зубчатых пар и подшипников качения в космических условиях с целью последующего использования результатов при создании «Луноходов».

MIL OSI