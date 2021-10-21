Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ21.10.2021 21:52

Протон-ПМ поддержал школьный проект по созданию космических арт-объектов

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») поддержала проект краевой школьной газеты «Перемена-Пермь». Его цель — создать арт-объекты во дворах и на территории учебных заведений. В проекте, который продолжался с мая по октябрь 2021 года, приняли участие Техно-школа имени В. П. Савиных и лицей № 4 города Перми.

Ребятам предлагалось вдохновиться одним из самых ярких событий XX века — первым полётом человека в космос. Для этого участники поближе познакомились с предприятиями отрасли, прошли экскурсионными маршрутами по интересным местам города, связанным с космосом, посетили тематические мастер-классы от стрит-арт-художников, инженеров и краеведов.

Встречи со школьниками провели и активисты Союза молодёжи Протон-ПМ. Они рассказали ребятам о предприятии, востребованных профессиях и перспективах развития. В рамках проекта на стене одного из технических зданий, находящихся на территории Техно-школы, появилось космическое граффити, созданное школьниками по собственному эскизу. Их поддержали ученики лицея № 4, создавшие свой арт-объект. Появившиеся граффити включат в карту космических достопримечательностей Перми.

Ирина Кучумова, председатель Союза молодёжи Протон-ПМ: «Многим молодым активистам нравится работать со школьниками: проводят мастер-классы и экскурсии, организуют профпробы. Тем самым, мы транслируем образ предприятия, на котором молодёжь востребована и заинтересована в своём профессиональном росте, ассоциирует себя с российской ракетно-космической промышленностью. Участвуя в подобных проектах, мы привлекаем внимание подрастающего поколения к отрасли и возможностям для самореализации, которые она даёт».

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