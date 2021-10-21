Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-2021.10.2021 13:13

Предполетные этапы эксперимента «Созвездие — ЛМ-21/22»

Уже на протяжении нескольких лет космонавты отряда Роскосмоса участвуют в исследованиях, позволяющих определить, как факторы космического полета сказываются на их операторской деятельности. Научно-исследовательская работа «Созвездие» проводится в Центре подготовки космонавтов с 2013 года, подразумевая под собой пред- и послеполетные эксперименты с участием космонавтов. Основная цель эксперимента — изучить возможности человека при полетах в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса.

На этой неделе космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин принимал участие в предполетных исследованиях на специализированном тренажере «Выход-2». Он выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъем и спуск), работу с инструментом. Специалисты оценивали, в какой степени он способен управлять системами скафандра и другим оборудованием в процессе шлюзования и внекорабельной деятельности.

Еще одно предполетное исследование, через которое прошел Александр Мисуркин, связано с управлением вертолетом. В рамках эксперимента «Созвездие — ЛМ-21/22» специалисты ЦПК приступили к отработке технологий перспективной пилотируемой посадки космонавтов на Луну с использованием вертолета как динамического тренажера. Командир экипажа ЭП-20 отработал навыки спуска и посадки, а в преддверии экспедиции на МКС поучаствовал в предполетном исследовании.

Вертолетная подготовка — одно из новых направлений в рамках эксперимента «Созвездие». Все те же этапы исследования космонавты проходят и после полета в космос для сравнения показателей их деятельности. Таким образом, Александр Мисуркин может стать первым участником послеполетного эксперимента по управлению вертолетом. Также ему предстоит освоить имитатор транспортного средства для передвижения по поверхности Луны. Динамический стенд, имеющий основные параметры луноходов, разработали в ЦПК.

«На мой взгляд, важно оценить, насколько космонавт готов к той или иной деятельности после короткого и длительного полета. И у нас есть такая замечательная возможность. Мне приходилось участвовать в „Созвездии“ до и после предыдущих полетов в космос. С поставленными задачами справлялся неплохо даже после полугодовых экспедиций. Это позволяет надеяться, что под влиянием факторов космического полета навыки операторской деятельности не разрушаются. Но окончательное заключение будут делать наши специалисты, они пока только собирают статистические данные», − рассказал Александр Мисуркин.

Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин готовится к своей третьей космической командировке. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», которым он будет управлять, назначен на 8 декабря 2021 года. В рамках 20-й экспедиции посещения МКС российский космонавт должен доставить на орбиту японского предпринимателя Юсаку Маэзаву и его помощника Йозо Хирано, которые прибудут на станцию в качестве космических туристов. Продолжительность полета составит 12 суток, по истечении которых экипаж в том же составе вернется на Землю.

В то время, когда командир экипажа ЭП-20 участвует в предполетных экспериментах, его коллега космонавт Роскосмоса Олег Новицкий демонстрирует степень сохранности навыков операторской деятельности в ходе послеполетных исследований. Напомним, что Новицкий вернулся из космической экспедиции 17 октября 2021 года, проведя на орбите 191 сутки.

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