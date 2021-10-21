Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко выступила на тематической сессии Европейской конференции председателей парламентов.

Парламентам принадлежит важная роль в формировании и реализации международной «зелёной» повестки, законотворческая деятельность в экологической и климатической сфере имеет большое значение.

Смотрите также

Такое мнение высказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе дискуссии на тему «Охрана окружающей среды сегодня: национальные парламенты и право на здоровую и устойчивую окружающую среду». Мероприятие состоялось в рамках проходящей в Афинах под эгидой ПАСЕ Европейской конференции председателей парламентов.

Проблемы экологии сегодня имеют интегральный, сквозной характер и являются важнейшим фактором концепции устойчивого развития, сказала спикер СФ. «Сейчас на наших глазах идёт формирование глобального рынка «зелёных» технологий и инвестиций, его правил, механизмов. Экологические и климатические вызовы наряду с вопросами безопасности и экономического развития приобретают особую значимость для международных отношений».

Экологические и климатические вызовы наряду с вопросами безопасности и экономического развития приобретают особую значимость для международных отношений

Любые изменения нужно начинать с себя, с демонстрации личного примера, сказала глава СФ. «Во время моей работы губернатором Санкт- Петербурга нас очень критиковали за то, что город был одним из основных участников загрязнения Балтийского моря. Критиковали справедливо. За годы работы нам удалось завершить строительство всех очистных сооружений. В результате Петербург сегодня — единственный мегаполис в мире, который очищает 98 процентов сточных вод. Наш город вычеркнут из списка загрязнителей Балтийского моря, я этим очень горжусь». Валентина Матвиенко поблагодарила бывшего Президента Финляндии Тарью Халонен, руководителей стран Северной Европы за помощь в реализации этого проекта.

По словам спикера СФ, каждому руководителю, где бы он ни работал, нужно делать «экологическую прививку», чтобы экологическая повестка была его важнейшим приоритетом.

Глава верхней палаты парламента рассказала, что за прошедшие 30 лет в России было полностью реформировано законодательство в сфере экологии. По инициативе сенаторов был принят ряд решений, таких как запрет дрифтерного лова рыбы, усиление контроля за вырубкой леса и его воспроизведением. «Для нас приоритетными являются повышение качества питьевой воды и атмосферного воздуха, реформирование системы обращения с отходами, энергосбережение, развитие перспективной энергетики, включая водородную, и широкое использование возобновляемых источников энергии».

Россия в полной мере выполняет свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, сказала Валентина Матвиенко. «В этом году Совет Федерации одобрил законы, нацеленные на снижение выбросов парниковых газов, на создание в стране национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации парниковых газов. Принят закон, который расширяет действие проекта «Чистый воздух» на все города нашей страны, в которых есть проблема качества атмосферного воздуха».

Сейчас ведётся работа над законом, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ущерб природе, а также придаст целевой характер экологическим платежам в бюджет – чтобы они направлялись целевым образом на оздоровление окружающей среды, проинформировала Валентина Матвиенко. «Совет Федерации также ведёт постоянный мониторинг правоприменения в сфере экологии. Мы отслеживаем процесс перехода регионов России на современную безопасную систему обращения с отходами. Действует рабочая группа палаты, которая занимается совершенствованием лесного законодательства. Осуществляется парламентский контроль за ситуацией в регионах и в населённых пунктах со сложной экологической обстановкой, там, где есть крупные объекты накопленного экологического вреда».

По словам спикера СФ, сенаторы ведут сбор и анализ информации об экологических проблемах регионов, предлагают законодательные инициативы и формулируют рекомендации органам исполнительной власти всех уровней.

Совет Федерации придаёт большое значение воспитанию культуры экологически ответственного поведения, сказала Валентина Матвиенко. «При участии нашей палаты проходит культурно-просветительская инициатива Всероссийский экологический диктант, который в минувшем году охватил почти три миллиона человек. Совет Федерации участвует в реализации детскихи молодёжных экологических проектов, поддерживает деятельность эковолонтёров».

Россия открыта для реализации совместных природоохранных проектов со всеми заинтересованными партнёрами, подчеркнула глава палаты. «И парламентарии, со своей стороны, готовы этому способствовать».

Валентина Матвиенко, являющаяся также Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, рассказала об успешном опыте разработки модельного экологического законодательства в рамках МПА СНГ. Экологическая повестка заняла также одно из центральных мест на состоявшемся на прошлой неделе Третьем Евразийском женском форуме. На протяжении ряда лет Совет Федерации выступает соорганизатором Невского международного экологического конгресса, рекомендации которого служат основой для разработки новых законов, сближения экологических стандартов с зарубежными партнёрами.

Природа не признаёт проведённых человеком границ, поэтому меры национальных парламентов по охране окружающей среды будут эффективными только при согласованных усилиях всех государств, считает Председатель СФ. «Недопустимо, чтобы борьба с экологическими и климатическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн и соперничества, сдерживания конкурентов путём навязывания своих экологических правил и стандартов».

«Зелёный» переход должен осуществляться по‑настоящему коллективно, стать лучшим примером инклюзивности на основе норм международного права и уважения суверенитета, заключила своё выступление глава СФ.

В мероприятии также приняли участие члены российской парламентской делегации — заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

MIL OSI