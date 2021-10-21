Минспорт России и Министерство народной власти по делам молодёжи и спорта Венесуэлы подписали Программу сотрудничества в сфере спорта на 2021-2024 годы

Source: Russia Ministry of Sport

В середине октября в Москве состоялось 15-е заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня.

В рамках заседания между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством народной власти по делам молодёжи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла подписана Программа сотрудничества в сфере спорта на 2021-2024 годы.

В ходе своего выступления на Пленарном заседании Межправительственной комиссии заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров отметил, что подписанная Программа сотрудничества охватывает такие виды спорта, как борьба, бокс, дзюдо, самбо, спортивная и художественная гимнастика, плавание и фехтование.

Взаимодействие России и Венесуэлы активно развивается в различных сферах: в спорте высших достижений и массовом спорте, науке и спортивной медицине, технологиях и инфраструктуре, в сфере борьбы с допингом в спорте.

В частности, члены венесуэльской национальной сборной по плаванию проходят подготовку в Центре FINA по развитию водных видов спорта в Казани. В преддверии Олимпиады в Токио венесуэльским спортсменам и тренерам была предоставлена возможность проведения тренировочных мероприятий на базе ФГБУ «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое».

Сложившаяся интенсивная динамика российско-венесуэльских встреч наглядно демонстрирует высокую степень заинтересованности двух стран в развитии конструктивного и взаимовыгодного диалога в области физической культуры и спорта.

Подписание Программы будет способствовать развитию профильного сотрудничества с Боливарианской Республикой Венесуэла, в том числе и на международных площадках.

Пресс-служба Минспорта России

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