Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Звездопад#Ориониды21.10.2021 06:45

Звездопад из созвездия Орион

В 20-х числах октября достигает своего максимума метеорный поток из созвездия Орион — Ориониды. Он действует ежегодно со 2 октября по 7 ноября с пиком активности 21-22 октября. Это периодический метеорный поток средней силы, дающий в пик активности около 20 метеоров в час. Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика.

Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея (1Р/Halley) — самой известной среди периодических комет, за которой наблюдают с древних времен. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последний раз она подлетала к Солнцу в 1986 году и насытила свою орбиту частичками кометной пыли. Следующий раз она пролетит близко к Солнцу и Земле только в июле 2061 года.

Орбита кометы Галлея дважды пересекает орбиту Земли и оставшиеся на ней частички кометной пыли устремляются в земную атмосферу дважды в год, образуя метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, а осенью — Ориониды.

Частички метеорного роя Орионид врезаются в земную атмосферу на скорости около 66 км/с. Это достаточно быстрые метеоры, и они часто оставляют яркие следы-треки. Обычно метеоры Орионид имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5m звездной величины.

Радиант Орионид расположен выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион. Наиболее подходящее время для наблюдений Орионид в средних широтах — с полуночи и до рассвета, когда созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом.

Наблюдения метеоров Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом. Активность Орионид возрастает с 16 октября и достигает максимума в ночь с 21 на 22 октября. По прогнозам Международной Метеорной Организации ожидается около 20 метеоров в час.

Условия наблюдения Орионид в 2021 году — неблагоприятные. В ночь максимума Луна близка к фазе полнолуния и существенно помешает наблюдению метеоров.

Источник: Московский планетарий

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