Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Cansat#ВлГУ21.10.2021 08:30

Завершился юбилейный X чемпионат «Воздушно-инженерной школы» CanSat

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» на базе Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых состоялся финал юбилейного X чемпионата «Воздушно-инженерной школы» CanSat. В нем приняли участие 86 команд из 23 регионов Российской Федерации, состоявших из 344 учащихся средних общеобразовательных школ, а также студентов ссузов и вузов.

На протяжении недели ребята из девяти лиг принимали участие в лекциях, семинарах, практических занятиях, а также под руководством опытных наставников осуществили 410 пусков ракет и 1 пуск стратосферного шара.

По итогам пусков команды-участники провели защиты результатов своих работ, по итогам которых экспертная комиссия определила список победителей:

Лига Юниор

1. «СПОРАДИК ЮНИОР» (Курская обл., г. Курск)

2. «Звездный десант» (Амурская обл., г. Благовешенск)

3. «TechnoSchool548_Junior» (г. Москва)

«Восход-2» (Московская обл., г. Химки)

Регулярная Лига

1. «Мицар» (Саратовская обл., г. Саратов)

2. «Type-c» (Красноярский край, г. Железногорск)

3. «Гравитон» (г. Москва, г. Троицк)

Высшая Лига

1. «Магсимум» (г. Санкт-Петербург)

2. «КБ имени Сирано де Бержерака» (г. Москва)

3. «Интеллект» (г. Феодосия)

Студенческая Лига

1. «Концерн ИТС» (Московская обл., г. Королев)

2. «СПОРАДИК» (Курская обл., г. Курск)

3. «Космический градиент» (Самарская обл., г. Самара)

«ГИРД 2» младший

1. «OpenSky» (Пермский край, г. Пермь)

2. «Реактив» (Пермский край, г. Пермь)

3. «ИКБ Verum» (г. Москва)

«ГИРД 2» старший

1. «RocketLAV Beta» (Самарская обл., г. Самара)

2. «Move to Z» (Пермский край, г. Пермь)

3. «RocketLAV.Alpha» (Самарская обл., г. Самара)

«SapceF» (г. Санкт-Петербург)

«ГИРД 2» Супер

1. «Cats’ Space» (г. Санкт-Петербург)

2. «STeaMF» (г. Санкт-Петербург)

3. «RocketLAV» (Самарская обл., г. Самара)

«НЛО»

1. «FADET UAV» (Республика Башкортостан, г. Уфа)

2. «SKYLIGHTS» (Республика Башкортостан, г. Уфа)

3. «Икар» (Калужская обл., г. Калуга)

«Беспилотник»

1. «Крылья» (Республика Башкортостан, г. Уфа)

2. «Кадет 21» (Чувашская республика, г. Чебоксары)

3. «ОКБ ШеШ» (г. Москва, г. Троицк)

Ознакомиться с регламентом проведения XI сезона и подать заявку на участие можно по ссылке.

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Проект «Воздушно-инженерная школа» реализует непрерывную траекторию инженерно-космического образования с 2011года, основной целью которого является привлечение школьной и студенческой молодёжи к наукоёмким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего, к космическим исследованиям. За время существования проекта в нем приняли участие более 6000 человек, представляющих около 1000 команд из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Воздушно-инженерная школа — совместный проект Госкорпорации Роскосмос и МГУ имени М.В. Ломоносова, организаторами которого выступают НИИЯФ МГУ и фонд «Кассиопея» при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика».

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