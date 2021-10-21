Г. Карелова: После форума мы продолжим поддерживать новые проекты ЕЖФ, в том числе в высокотехнологичных областях и сфере сохранения здоровья граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Организаторы и участники Третьего Евразийского женского форума (ЕЖФ) подвели его итоги.

Заместитель Председателя Совета Федерации, Председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие пресс-конференции «Третий Евразийский женский форум. Импульс развития». Форум прошел в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.

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В ходе пресс-конференции сенатор подвела его итоги, отметив, что мероприятие собрало более 2,5 тысяч участников (1500 очно, 1000 экспертов и спикеров присутствовали онлайн) из 111 стран мира, 23 крупнейших международных организаций. 3 млн человек подключились к площадкам форума через интернет. Прозвучало порядка 600 выступлений, состоялось более 300 мероприятий.

По словам Галины Кареловой, в основе архитектуры программы мероприятия лежал платформенный подход, который включал пять тематических платформ и позволил систематизировать приоритетные направления дискуссий. «Сквозной темой нашего форума стала тема здоровья, особенно актуальная сегодня», — подчеркнула она.

Вице-спикер СФ сообщила, что в рамках платформы «Миссия женщин – вместе за здоровое общество» прошли экспертные сессии, научно-практические семинары и открытые диалоги с участием ведущих международных спикеров, дискуссии и презентации инновационных проектов. На форуме прошел ставший традиционным «Фестиваль здоровья и красоты», а также работал кабинет «Медицина будущего», который стал значимой новацией форума.

Галина Карелова в своем выступлении напомнила, что после Первого Евразийского Форума была принята Национальная стратегия действий в интересах женщин, которая прекращает свое действие в 2022 году. В условиях необходимости принятия нового документа в этом году участники форума сформировали проект обновленной Национальной стратегии действий в интересах женщин, который, по словам сенатора, будет доведен до принятия на государственном уровне.

Вице-спикер обратила внимание, что в сотрудничестве с министерствами, общественными и международными организациями уже осуществляется активная проектная деятельность. «В портфеле Совета ЕЖФ находится 23 проекта, реализация которых направлена на создание новых возможностей для женщин при решении социально-значимых задач. Это и развитие сельских территорий, и развитие женского предпринимательства, поддержка волонтерского движения, поддержка женщин-инноваторов, женщин-ученых и многое другое».

В ближайшее время Совет ЕЖФ запустит новые проекты, акцентированные на сохранении здоровья граждан, развитии компетенций женщин в финансовой сфере, поддержке женских инновационных проектов в высокотехнологичных областях и аграрно-промышленном комплексе

«В ближайшее время Совет ЕЖФ запустит новые проекты, акцентированные на сохранении здоровья граждан, развитии компетенций женщин в финансовой сфере, поддержке женских инновационных проектов в высокотехнологичных областях и аграрно-промышленном комплексе. Нам предстоит много работы», — заверила Галина Карелова.

Пресс-конференция на тему «Третий Евразийский женский форум. Импульс развития»

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Галина Карелова

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Пресс-конференция на тему «Третий Евразийский женский форум. Импульс развития»

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Пресс-конференция на тему «Третий Евразийский женский форум. Импульс развития»

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Пресс-конференция на тему «Третий Евразийский женский форум. Импульс развития»

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Заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева сосредоточила свое внимание на вопросах сбережения общественного здоровья, ценностей здорового образа жизни, построения здорового и безопасного будущего. Она обратила внимание на проведение марафона «Здоровье женщин – благополучие нации» в рамках форума. «Весь мир борется с пандемией, а 80 процентов врачей — женщины. Поэтому в рамках стратегической сессии «Миссия женщин: вместе за здоровое настоящее и будущее» звучали предложения об объединении усилий всех женщин мира в вакцинировании своих семей, создании на базе ВОЗ единой платформы по обмену опытом в этой сфере», — отметила Татьяна Яковлева.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина сообщила о формировании общественного движения «Женщины за здоровый образ жизни». Женщины, по ее словам, имеют более высокий уровень медицинской грамотности и мотивации, а значит реально, через свою семью, своих близких могут способствовать благополучию нации.

Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова рассказала о проведении марафона «Здоровье женщин – благополучие нации», в котором приняли участие свыше 1 млн. человек. Она выразила надежду, что марафон «Здоровье женщин – благополучие нации» станет ежегодным.

Начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Елена Жидкова проинформировала о перспективных медицинских проектах, представленных на форуме, в том числе о работе кабинета медицины будущего.

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