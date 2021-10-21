В. Матвиенко: Российско-греческие связи динамично развиваются, в том числе на межпарламентском уровне

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ В. Матвиенко встретилась с Председателем Парламента Греции К. Тасуласом.

Состоялась встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Парламента Греции Константиносом Тасуласом.

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко находится с рабочим визитом в Греции для участия в проходящей в Афинах под эгидой ПАСЕ Европейской конференции председателей парламентов.

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Стороны обсудили вопросы укрепления российско-греческих отношений. «В их основе лежат исторически сложившиеся чувства взаимной симпатии, общность культурного и духовного наследия», — сказала спикер СФ. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, российско-греческие связи динамично развиваются, в том числе на парламентском направлении, идёт взаимодействие между профильными комитетами.

«Убеждена в необходимости дальнейшей интенсификации диалога, более активного задействования в этом процессе парламентских «групп дружбы», — отметила глава СФ. Она пригласила Председателя Парламента Греции посетить Россию с официальным визитом.

Стороны коснулись вопросов взаимодействия на международных парламентских площадках, таких как Межпарламентская Ассамблея православия, ПАЧЭС, ПА ОБСЕ и ПАСЕ. «Позиции наших стран близки или совпадают по многим вопросам повестки международных организаций. Это необходимость противодействия религиозной нетерпимости, фундаментализму и террору, предотвращения этно-конфессиональных конфликтов, укрепления единства православных народов», — отметила глава верхней палаты парламента.

Большое значение российская сторона придаёт развитию межрегиональных связей, сказала Валентина Матвиенко. «Большой потенциал в этом имеют южные регионы России, где исторически отношения между нашими народами особенно сильны. В Краснодарском крае и Крыму сохранились памятники греческой античности, нашей общей истории, там проживает многочисленная греческая община».

Одним из полезных форматов могла бы стать созданная Международная ассоциация городов античного наследия, это объединение позволило бы стимулировать туризм, деловые контакты и культурное взаимодействие

Одним из полезных форматов могла бы стать созданная Международная ассоциация городов античного наследия, это объединение позволило бы стимулировать туризм, деловые контакты и культурное взаимодействие, считает спикер СФ.

Она отметила важность укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества, проведения мероприятий в рамках Дней России в Греции, а также Года истории Россия — Греция, который проходит под патронатом Президента РФ, Премьер-министра Греции и приурочен к 200-летию начала борьбы греческого народа за независимость. «Это, без преувеличения, наш общий праздник. Ведь именно Россия внесла решающий вклад в обретение Грецией независимости».

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Греции Константиносом Тасуласом

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Греции Константиносом Тасуласом

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Греции Константиносом Тасуласом

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Парламента Греции Константиносом Тасуласом

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Валентина Матвиенко поблагодарила греческую сторону за гостеприимство и высокий уровень организации Европейской конференции председателей парламентов.

Константинос Тасулас с благодарностью принял приглашение посетить Россию с официальным визитом. По его словам, у России и Греции, являющихся традиционными партнерами с большой общей историей, есть существенный потенциал развития всех направлений сотрудничества, парламентарии должны сыграть в этом важную роль.

Во встрече приняли участие члены российской парламентской делегации — заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области

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